Muharrem İnce'nin sinirlendiği anlar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV canlı yayınına katıldı.



Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İnce, Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili sözleri yanlış çıkınca sinirlerine hakim olamadı.



CEVAP GECİKMEDİ



İnce yayın sırasında, Milli Savunma Üniversitesi'nin dekanlarınından birisinin FETÖ'den tutuklandığını söyledi.



İnce'nin bu sözlerine canlı yayında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erhan Afyoncu'dan cevap gelirken, Afyoncu dekanın değil şube müdürünün tutuklu olduğunu mesajla bildirdi.



iNCE SİNİRLENDİ



Afyoncu'nun yanlışı düzelten bu mesajını aktaran sunucu Ahmed Arpat, İnce'nin gazabına uğradı.



İnce yanlışının düzeltimesine sinirlenirken, her mesaja cevap vermeyeceğini belirtti. Kaynak : Beyaz Gazete Özel