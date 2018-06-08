Müge Anlı kayıp Zeliha Mercan'ı buldu

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavisi devam eden ve zihinsel engelli olan Zeliha Mercan, Bayrampaşa'da 18 mayıs günü kayboldu.



Mercan'ın ağabeyleri kardeşlerinin bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.



Müge Anlı'nın ekibi kısa sürede Zeliha Mercan'a ulaştı.



Bugünkü programda acılı ağabeylere 'Zeliha bulundu' müjdesini veren Anlı, 'Kardeşiniz 15 gündür sosyal hizmetlerdeymiş. Gayet de iyi, sağlığı da yerinde, gözünüz aydın' diye konuştu.



Anlı, ağabeyleri 'Haydi gidin kardeşinize kavuşmaya' diyerek uğurladı.



Müge Anlı, 'Adamlar sabah 07.00'den itibaren ağlıyorlar burada. O taraf bakamıyordum' dedi.

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Müge Anlı müjdeli haberi böyle duyurdu! Kaynak : Beyaz Gazete Özel