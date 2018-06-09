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Melih Gökçek: PKK bir ermeni hareketidir

Melih Gökçek Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Dinamit programında Latif Şimşek’in konuğu oldu. Açıklamalarıyla gündemi belirleyen Gökçek PKK-FETÖ-HDP-CHP ilişkisini belgeleriyle ortaya koyarken “PKK hareketi bir Ermeni hareketidir.” dedi.

Güncel / 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:44
Melih Gökçek: PKK bir ermeni hareketidir
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Millet ittifakının bir FETÖ projesi olduğunu söyleyen Gökçek “Bu ittifakı kuran kişi FETÖ'dür.” diye konuştu.

HER OY CHP'YE GİDER

Birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla yine gündemi belirleyen Gökçek, Millet ittifakına katılan Saadet Partisi'nin rolüne de dikkat çeken Gökçek “Saadet Parti'sine verilen oyun kendilerine hiçbir faydası yok. Saadet Partisi'ne verilen her oy CHP'ye vekil getirecektir.” şeklinde konuştu.

PKK HAREKETİ BİR ERMENİ HAREKETİDİR

PKK'nın bir Ermeni projesi olduğunun altını özellikle çizen Gökçek “ PKK hareketi bir Kürt hareketi değil, bir Ermeni hareketidir. Kürtler alet edilmektedir. Kürt vatandaşlarımızın bu gerçeği görmeleri gerekir. HDP'ye destek vermek isteyen Kürt kardeşlerimiz, aslında farkına varmadan Güneydoğu'da kurulmak istenen Ermeni devletine yardım etmektedirler.” Dedi.

KÜRTLER DEVLETİNE SAHİP ÇIKMALI

CHP'nin içerisinde HDP'yi destekleyen Ermeni vatandaşlarımız vardır. Bu gerçekleri göz önünden art etmemek lazım. Kürt kardeşlerimiz devletine milletine bağlı insanlardır. Devletine sahip çıkmalılar. Ülke içinde huzur içinde yaşayabilmeleri için doğrudan doğruya Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmaları gerekli


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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