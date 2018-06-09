Hitler'in torunları!

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Gernot Blümel ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile düzenlediği basın toplantısında, “Siyasal İslam'la mücadele kapsamında“ alınan kararları açıkladı. Başbakan Kurz, Kültür Dairesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen kimi camiyle derneklere yönelik soruşturmanın sonuçlandığını, bu kapsamda 7 caminin faaliyetlerinin yasaklandığını, aynı zamanda çok sayıda imamın yurtdışından finanse edildikleri gerekçesiyle sınır dışı edileceğini söyledi.







Türlü bahaneler sıraladı



Kültür Dairesi’nin bağlı olduğu AB Bakanı Blümel ise faaliyetleri sonlandırılma kararı alınan camilerden altısının selefi dünya görüşüne sahip Arap Kültür Derneği'ne ait olduğunu, bu camilerde aşırıcı düşüncelerin yayıldığını ileri sürerek, kapatma kararı aldıklarını kaydetti. Blümel ayrıca Türklere ait bir caminin Türk milliyetçiliğini yaydığı, caminin ülkede Müslümanları resmen temsil eden Avusturya İslam Cemaati’nden izinsiz olarak faaliyet göstermesi nedeniyle kapatıldığını savundu.



Şimdi akıllarına geldi



İçişleri Bakanı Herber Kickl de 2015'te çıkarılan “İslam Yasası”nın Avusturya'da görev yapan imamların yurtdışından maaş almalarını yasakladığını, yurtdışından imamlara yönelik finansmanın yasadışı olduğunu, bu durumun göçmen yasasıyla uyuşmadığını belirterek, yurtdışından maaş alan imamların oturum izinlerinin iptal edileceğini, oturum vizesini uzatmak için başvuruda bulunmuş kişilerin başvurularının da reddedileceğini söyledi. Kickl, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) bünyesinde görev yapan yaklaşık 60 imamın yurtdışından finanse edildikleri gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi için sürecin başlatıldığını aktardı. Oturum izinlerini uzatma başvurusunda bulunmuş 11 imamın ikisinin vizelerinin iptal edildiğini belirten Kickl, geri kalan 9 imama ilişkin sürecin sürdüğünü söyledi.







Tehditler savurmuştu



Avrupa Türk İslam Birliği’ne bağlı Viyana’nın en büyük camilerinden birinde Çanakkale Savaşı’nın canlandırıldığı etkinlik Avusturya gündemine oturmuştu. 2016 yılında düzenlenen etkinliğin fotoğraflarının bir gazetede yer alması üzerine Türkiye karşıtlığıyla bilinen Avusturya Başbakanı Kurz harekete geçmişti. Viyana Belediyesi’nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda “daha katı olması gerektiğini” söyleyen Kurz, söz konusu camiyi kapatmakla tehdit etmişti. Skandal karara ilk destek İtalya’dan geldi. İtalya'da geçen hafta kurulan ve hafta başında da parlamentodan güvenoyu alarak resmen göreve başlayan popülist hükümetin aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avusturya yönetimiyle ortak eylem planını görüşmek istediğini açıkladı. Camileri kapatma kararıyla ilgili bir haberi Twitter'da paylaşan Salvini, habere faşist yorumlar ekledi.



Amaç siyasi çıkar



Türkiye, Avusturya'nın camileri kapatma kararına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir” ifadelerini kullandı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni çiğnediğini gösteren somut bir adımdır. Bunu Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “Avusturya'nın sudan bahanelerle 7 camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi bu ülkedeki İslam karşıtı, ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir” ifadelerine yer verdi.







Bağlılığınızı bildirin



Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İngiltere’nin başkenti Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluştukları için tepki gören Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay Gündoğan ve Mesut Özil’le ilgili tehditkar bir açıklama yaptı. Steinmeier, “Onların sözlerini ciddiye almam gerekirse, ki almamam için herhangi bir neden yok, o zaman ikisinin de Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri, onlar için iyi olur” ifadelerini kullandı.







Küstah ifadeler



Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay ve Özil’le köprü kurulması gerektiğini söyleyen Steinmeier “Çıkış yolu aranmasına yardımcı olunmalı” önerisi yaptı.



Pegıda’ya türk tokadı



Kendilerini “Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar” olarak tanımlayan PEGIDA üyeleri, sosyal medya üzerinden Rotterdam, Utrecht, Gouda, Lahey ve Arnhem kentlerinde bu hafta iftar saatinde cami önünde domuz etli mangal partisi eylemi yapacağını duyurmuştu. PEGIDA üyeleri, Rotterdam kentindeki Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Laleli Camii önünde yüzlerce kişinin toplanması üzerine eylemlerini yapmaya gelmedi.



Sevinç gösterisi



Caminin önünde toplanan yüzlerce kişi, eylemin iptal edilmesi sonrası Türk ve Fas bayrağıyla tekbir getirerek sevinç gösterisinde bulundu.