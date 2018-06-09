Güzellik kraliçesi şantaj iddiasıyla tutuklandı!

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, The Queen of Eurasia güzellik yarışmasını kazanan ilk Türk olan Sibel Demiralp, işadamlarına tuzak kuran bir çete soruşturması kapsamında tutuklandı.



Çete üyesi olmakla suçlanan Demiralp, hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.



Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Sibel Demiralp, gözyaşları içinde kendini savundu ve pişman olduğunu söyledi. Ünlü manken, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine geri gönderildi. Dava, ileri bir tarihe ertelendi.



