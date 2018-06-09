Görenleri şaşırtan soru

ATV'de yıllardır ekranlara gelen Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında sorulan soru herkesi şaşırttı.



125 000 TL'lik soruya gelen yarışmacıya 'Ünlü Kızılderili şefili Oturan Boğa'nın doğum adı hangisidir?' diye soruldu.



CEVAP VERMEDEN ÇEKİLDİ



Soru karşısında şaşıran yarışmacı soruya cevap vermeden çekildi.



Cevap vermesi halinde şıklarda bulunan 'uluyan kurt' cevabını vereceğini belirten yarışmacı, cevabın 'sıçrayan porsuk' çıkmasıyla rahatladı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel