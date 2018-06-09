USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

FETÖ'cülerin nasıl korunduğunu Yunan basını yazdı

Yunanistan'da yayın yapan Ta Nea Gazetesi, hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve Mayıs ayının sonunda serbest bırakılan 8 darbeci FETÖ üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu iddia etti.

Dünya / 09 Haziran 2018 Cumartesi 14:45
FETÖ'cülerin nasıl korunduğunu Yunan basını yazdı

Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Ta Nea gazetesi, 15 Temmuz darbesinden sonra Yunanistan'a kaçan ve Mayıs ayı sonunda serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu yazdı.

'8'LERİ KIŞLADA KORUYORLAR'
Gazetenin ''8'leri kışlada koruyorlar'' manşeti ile yayınladığı haberde, Yunan makamları tarafından 18 aylık tutukluluk hallerinin sona ermesi ile serbest bırakılan 8 darbeci askere psikolog desteği verildiği ve bir askeriyede bulundukları belirtildi.



Gazeteye göre her darbeci askerin ayrı odası bulunuyor ancak mutfak ve salon ortak kullanılıyor. Habere göre Yunan makamlarının esas korkusunun ise 8 darbeci askere düzenlenebilecek bir suikast olduğu belirtiliyor. Bu sebeple yemeklere bile özen gösterilip kontrol ediliyor ve sıkı koruma önlemleri alınıyor.

80 KİŞİLİK POLİS GÜCÜ KORUYOR
Bugüne kadar yayınlanan röportajlarda ve Yunan makamları tarafından verilen bilgilerde 8 darbecinin bir ya da iki evde yaklaşık 80 kişilik bir polis gücü tarafından korunduğu belirtiliyordu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın 'Nerede olurlarsa olsunlar onları paketleyip Türk yargısına teslim ederiz'' açıklamasından sonra ise Yunan makamlarının sürekli olarak koruma planlarını değiştirdiği öğrenildi.

.

PolisBaşbakan YardımcısıPsikologYunanistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı