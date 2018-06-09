Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'ya büyük müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara 19 Mayıs Stadı'nda partisini destekleyen vatandaşlara seslendi.



Erdoğan Başkent'e 55 bin kişilik yeni stadyum müjdesi vererek, 'Mevcut 19 Mayıs Stadı'nın yerine bir stadı Ankara'ya kazandırıyoruz. Tüm sosyal ve sportif donatılarıyla bu stat başkente yakışır bir eser olacak. Yeni stadımız Ankaragücümüzün şampiyonluk karşılaşmalarına da evsahipliği yapacaktır' dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından diğer satırbaşları şu şekilde:



- Son 16 yılda Ankara'ya 116 kat trilyon liralık yatırım yaptık. Bu iş çıraklık işi değil. Bay Kemal'i SGK'dan tanırız. Bunlara 5 koyun ver, kaybedip gelirler. Bunlardan bir şey olmaz. Son pişmanlık da fayda etmez.







- Eğitimde Ankara'da 15 bin adet yeni derslik yaptık. 10 bin 730 kişi kapasiteli yurt binalarını faaliyete aldık. Son 16 yılda 12 yeni üniversite kurarak Ankara'yı güçlendirdik. Laboratuvarları destekleyerek Ankara'yı bilim şehri haline getiriyoruz. Şehir hastaneleri Ankara'ya sağlıkta sınıf atlatacak. Ankara'da 95 bin konut projesini hayata geçirdik.



- Teröristlerle mücadeleyi yerli silahlarla yürütüyoruz. Son 16 yılda birçok yeniliği hayata geçirdik. Savunma sanayisinde Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz. Kahramankazan'da dünyanın sayılı uzay ve havacılık bölgelerinden biri olacak tesisinin ihalesi yapılacak. Artık kendi uydularımızı kendimiz yapıyoruz.







'Dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz'

- Ankara'ya farklı bir millet bahçesi yapıyoruz. Dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz. Artık yeşil Ankara olacak. Tesisler kalacak, gereksiz olanlar kaldırılacak. Çok büyük ve orijinal bir eser olacak.



- Bay Muharrem'in ağzından terörle mücadele duyduk mu, Bay Kemal'den duydunuz mu? Nasıl duyarsınız, Ankara'dan İstanbul'a teröristlerin desteğiyle yürüyor. Benim 53 Kürt kardeşimin öldürülmesinin talimatını veren birini cezaevinde ziyaret ediyor. Bunlara kalsa Türkiye'yi 1940'lara, 1970'lere geri götürecekler.