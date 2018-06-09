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Bestler Dereler bölgesine operasyon: 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü sınır ötesi operasyonda Kandil'e hergün biraz daha yaklaşırken, sınır içi operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor. Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyon ile 8 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristler arasında bölge birim sorumlusunun da bulunduğu bildirildi.

Güncel / 09 Haziran 2018 Cumartesi 10:13
Bestler Dereler bölgesine operasyon: 8 terörist öldürüldü

Habertürk'ün haberine göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunan PKK kamplarına yönelik operasyonlarını yoğunlaştırıp Kandil'e doğru yürüyüş devam ederken, yurt içindeki teröristlere karşı da operasyonlar devam ediyor.

Türk güvenlik güçleri, Şırnak Bestler Dereler bölgesindeki bulunan ağaçlık alanda terör örgüt mensuplarının olduğu istihbaratı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. SİHA'ların da katıldığı operasyonda, 8 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerin arasında, sözde Botan bölgesi cephane birim sorumlusu Yakup Zeybek ile Rezzak Ulaş, Dikjar Hazar, Hişyar Bayar, Ferhat Ökten ve Ayat Mahmut'ın da bulunduğu belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ederken, öldürülen iki teröristin kimliğinin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

CephaneGüvenlik GüçleriTürkiyeBestler DerelerHabertürk


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