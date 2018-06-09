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Bakan Soylu: FETÖ sübliminal mesajlarla darbe çağrısına devam ediyor

FETÖ'nün ülke için tehdit oluşturabilecek hücrelerinin olduğunu belirten Bakan Soylu, örgütün darbe çağrısı yaptığını söyledi.

Güncel / 09 Haziran 2018 Cumartesi 11:20
Bakan Soylu: FETÖ sübliminal mesajlarla darbe çağrısına devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen ancak meydanlarda milletin tokadını yiyen FETÖ'nün, yeni bir darbe, yeni suikast planları içerisinde olduğunu belirten Bakan Soylu, 'Ama bunlara güçleri yok' diye konuştu.

YAKALANANLAR İTİRAF EDİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu açıklamaları yaptı:

'FETÖ ve terör örgütlerinin şöyle bir özelliği var. Çok konuşuyorlar az eylem yapıyorlar. Gerek PKK gerek FETÖ'nün engellenen çok eylemi var. FETÖ ile mücadelemizi bir 15 Temmuz'da yakaladıklarımız var. İki ByLock üzerinden yakalananlar var. Üç anklesörlü telefonlar var. Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz.

YENİ BİR DARBE, YENİ SUİKAST
Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar'da çok güçlüler. Özellikle dışarda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa'nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de daahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subminal mesajlarla kendi örgünü ayağa tutmak için mesajlar veriyor.

KANDİL'İ ELE GEÇİREBİLİRİZ
Kandil, bizim için şu anda bir yakın hedef ve bir zamanlama hedef. İstediğimiz an Kandil'i ele geçirebiliriz.'

Fetö Terör Örgütüİçişleri BakanıSüleyman Soylu


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