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Atatürkçüler HDP'ye oy topluyor

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kirli bir tezgahı gözler önüne serdi.

Güncel / 09 Haziran 2018 Cumartesi 09:31
Atatürkçüler HDP'ye oy topluyor

ATATÜRKÇÜLER HDP'YE ÇALIŞIYOR

Sahada seçim çalışması yaptıkları sırada karşılaştığı bir durumu takipçileriyle paylaşan Burhan Kuzu kendisine Atatürkçü diyen bir kesimin HDP'ye oy topladığını ifade etti.

ERDOĞAN DÜŞMALIĞI NELER YAPTIRIYOR

 Muhalefetin bu seferki kırmızı elması yine HDP olduğunu söyleyen Burhan Kuzu Erdoğan düşmanlığı neler yaptırıyor dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Burhan KuzuChpHdpRecep Tayyip Erdoğan


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