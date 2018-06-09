Atatürkçüler HDP'ye oy topluyor

ATATÜRKÇÜLER HDP'YE ÇALIŞIYOR



Sahada seçim çalışması yaptıkları sırada karşılaştığı bir durumu takipçileriyle paylaşan Burhan Kuzu kendisine Atatürkçü diyen bir kesimin HDP'ye oy topladığını ifade etti.



ERDOĞAN DÜŞMALIĞI NELER YAPTIRIYOR



Muhalefetin bu seferki kırmızı elması yine HDP olduğunu söyleyen Burhan Kuzu Erdoğan düşmanlığı neler yaptırıyor dedi.





Sahada seçim çalışması yapıyoruz.Bir de ne gördüm!Kendisine Atatürkçü diyen bir kesim utanmadan,sıkılmadan HDP'ye oy topluyorlar.Tıpkı 7 Haziran 2015 Seçimlerinde yaptıkları gibi.Yani muhalefetin bu seferki kırmızı elması yine HDP.Erdoğan düşmanlığı muhalefete neler yaptırıyor? — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 9 Haziran 2018