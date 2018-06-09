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AK Partili vekilden dikkat çeken af açıklaması!

Mehmet Metiner'den af çıkışı: Adaletsizliği gidermek ve toplum vicdanını rahatsız etmemek çerçevesine oturtulmuş bir çözüm paketi hazırlamasında yarar olduğu kanaatindeyim...

Güncel / 09 Haziran 2018 Cumartesi 10:47
AK Partili vekilden dikkat çeken af açıklaması!

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af konusunda dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Metiner 'Sınırları iyi çizilmiş bir kısmi affa ihtiyaç var' dedi. 

Metiner'in yazısındaki o bölüm;

MHP lideri Bahçeli seçim öncesinde gündeme af meselesini taşıdı.

AK Parti Hükümeti gündemlerinde af meselesi olmadığını söyledi. Hükümetin gündemimizde yok dediği “genel af” meselesidir. Hükümet adına yapılan açıklamada “Biz genel affa karşıyız!” anlayışı ön plana çıkartıldı. Bahçeli'nin somut bazı isimler üzerinden yaptığı ve bu yüzden toplumun belirli kesimlerinde hiddetli infiale yol açan af çağrısı özünde genel af çağrısı değildi aslında.

Bu bahis açıldı tekrar. Bundan sonra da gündemden düşmeyecek. O yüzden toptancı yargılardan bulunmadan önce eni-konu düşünmek lazım.

Cezaevlerimizin fiziki koşullarından tutunuz da FETÖ yargısının yol açtığı mağduriyetlere varıncaya değin bir dizi sorunun çözümünü sağlayacak bir çerçevenin ortaya konulması şart. Bir yanda adaletsizliği gidermek, öbür yanda toplumsal vicdanı rahatsız etmemek bulunacak çözümün anahtarını oluşturmalı.

***

TBMM İnsan Hakları Komisyonu çatısı altında kurulan daimi alt komisyonlardan biri olan “Cezaevleri Komisyonu”nun başkanlığını yapan bir milletvekili olarak söylemek durumundayım ki sınırları iyi çizilmiş bir kısmi affa ihtiyaç var.

Ülkemizin cezaevlerini, komisyonumuzda bulunan diğer partilere mensup milletvekili arkadaşlarımızla dolaştık. Tutuklu ve hükümlülerle birebir koğuşlarında görüşmeler yaptık. Cezaevlerinin fiziki şartlarını en ince detaylarına varıncaya kadar inceledik. O yüzden tanıklığımıza dayanarak söylüyorum “af” meselesi ne siyasi mülahazalarla gündeme getirilecek bir konudur, ne de büsbütün gözden kaçırılacak bir meseledir.

Artık geldiğimiz bu noktada AK Parti'nin de seçimden sonra bu meseleyi dediğim iki kriter çerçevesinde, yani adaletsizliği gidermek ve toplum vicdanını rahatsız etmemek çerçevesine oturtulmuş bir çözüm paketi hazırlamasında yarar olduğu kanaatindeyim. O yüzden sınırları iyi çizilmiş kısmi bir af gerekli diyorum. Pek tabii “genel af” kabul edilemez.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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