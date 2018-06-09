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2 günde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda, son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi.

Güncel / 09 Haziran 2018 Cumartesi 20:27
2 günde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda, son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bestler Dereler bölgesinde süren operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlarda son iki günde hava harekatıyla etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 14'e yükseldi.


İHA'LAR TESPİT ETTİ

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Bestler-Dereler bölgesinde 8 Haziran 2018’de icrasına başlanılan Şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak Operasyonunda 9 Haziran 2018 günü saat 18.55’te İHA ile tespit edilen 2 BTÖ mensubu da düzenlenen yakın hava hücum harekatı sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede devam eden operasyon neticesinde toplamda 14 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir.” denildi.

ŞehitTerör ÖrgütüJandarmaBestler Derelerİstihbarat


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