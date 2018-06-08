Yurtta hava durumu 08.06.2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30



İzmir: Az bulutlu ve açık 34



Adana: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 38



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33



Antalya: Az bulutlu ve açık 35



Samsun: Parçalı bulutlu 26



Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 Kaynak : İHA