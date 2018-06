Yıldırım: Kandil'le ilgili her seçenek masada

Başbakan Binali Yıldırım Muş'ta halka seslendi.



Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde, Kandil'le ilgili her seçenek masada. Bizim derdimiz bölücü terör örgütüyle. Bizim kardeşliğimizi bozmaya çalışıyorlar. HDP'liler geldi sizden oy istedi. Kandil'in esaretinden kendilerini kurtaramadılar. Artık yeter diyoruz. Terör örgütünün ipi dışarıda, ipi başkalarının elinde. Bunların Kürtlerin de Türklerin de PKK; PYD; YPG, FETÖ gibi sorunu var.



Bunlar oyları aldılar, şehirleri güzelleştireceğiz dediler mi? Seçildikten sonra ne yaptılar belediyenin kaynaklarını dağa aktardılar, Kandil'e aktardılar. Sokaklarda çöp dağları, çukur, çamur, susuzluk her türlü perişanlık var. Biz de daha fazla müsaade edemeyiz dedik. Ellerinden aldık, kaynakların dağa gitmesinin önüne geçtik. AK Parti 16 yıldır hiçbir ilde hizmetten, yatırımdan geri durmadı. Terör örgütlerinin elinden kurtardığımız belediyelere 4 katrilyon yatırım yaptık. Hendek, gözyaşı, kan siyaseti yapanlara Osmanlı tokatı vuracak mısınız?'