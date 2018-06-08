Uğur Dündar namaz üzerinden Karamollaoğlu'na prim yaptırmaya çalıştı

Türkiye'nin haber tarihine geçecek haberlerden birisidir Uğur Dündar’ın "Cuma Namazı'na giden öğrenciler" haberi.



Halk Tv’de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programının bu haftaki konuğu SP Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’ydu.



Saat 21.00’de başlaması gereken program Karamollaoğlu’nun namaz kılması için yarım saat ertelendi. Namaz düşmanı haberler yapmasıyla ünlü gazeteci Uğur Dündar ise bu durumu açıkladıktan sonra “ Allah namazlarını kabul etsin.” Dedi.



Dönemin "Öğrenciler Cuma'ya gitti şok şok" haberciliği yapan gazetecisi Uğur Dündar'ın dindar/muhafazakar tabanı olan Saadet'i ve genel başkanını övmesinin nedeni tabii ki 24 Haziran seçimleri.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel