USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Dünya / 08 Haziran 2018 Cuma 10:29
TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil'e dün düzenlenen hava harekatlarında teröristlerin sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Irak kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak dün hava harekatları düzenlendi. Hava harekatları sonucunda, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi. Kaynak : AA

KandilIrakHava HarekatıPkkTerör Operasyonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı