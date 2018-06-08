Sungurlu'da yılın ilk buğdayı satışa sunuldu

İlçeye bağlı Bahşılı Köyü'nde Mehmet Ali Onüş'e ait tarladan biçilen buğday, Sungurlu Ticaret Borsası'na getirildi.



Açık artırma usulüyle satışı yapılan 6 ton buğday, kilosu 0.953 TL'den 5 bin 700 TL'ye alıcı buldu.



Yılın ilk buğdayının satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, 'Bahşılı Köyü'nden Mehmet Ali Onüş isimli çitçimize ait tarladan biçilen buğday, Borsamıza getirilerek satışı yapıldı. Böylece arpadan sonra ilk buğday ürünü de borsamıza geldi' ifadelerini kullandı.



Bu sene ürünlerde rekoltenin yüksek olacağını belirten Kürbüz, üreticiye ve esnaflara 2018 yılı hasadının bereketli olmasını diledi. Kaynak : İHA