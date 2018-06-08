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Stratejist Erol Mütercimler: İnce'nin Pensilvanya iddiası doğru değil

Stratejist Erol Mütercimler, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Erdoğan Pensilvanya'ya gitti" iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Televizyon / 08 Haziran 2018 Cuma 11:59
Stratejist Erol Mütercimler: İnce'nin Pensilvanya iddiası doğru değil
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Meltem Tv'de Akıl Oyunu programına konuk olan Stratejist Erol Mütercimler çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mütercimler, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Erdoğan Pensilvanya'ya gitti' iddiasının doğru olmadığını söyledi.

'AK Parti'ye yıllardır oy vermiş olup, AK Parti'ye şimdi oy vermek istemeyenlerin, Erdoğan'a oy vermek istemeyenlerin oyları gelecekken; bu Pensilvanya açıklamasıyla şimdi oylar da durdu' diye konuşan Mütercimler, 'Muharrem Bey'e bu aklı kim verdi?' diye sordu.

'KAZANAN AK PARTİ OLACAK'

Mütercimler, 'Muharrem Bey'e verilen bu yanlış bilgiden sonra şimdi Erdoğan, işi Muharrem İnce - Tayyip Erdoğan çekişmesinden çıkartarak AK Parti ve CHP yarışı -şekline sokacak. Bu yarış şekline sokunca da kazanan AK Parti olacak' şeklinde konuştu.

'CHP'DEKİ O TRUVA ATININ İSMİNİ AÇIKLASIN!'

Erdoğan'ın, Fethullah Gülen ile görüştüğü, çeşitli mecralarda birlikte olduğu bir sır değil ki kaç tane fotoğraf yayınlandı, kaç tane konuşma yayınlandı' ifadesini kullanan Mütercimler şöyle devam etti:

'Ama Muharrem İnce'ye söylettikleri 'Pensilvanya'ya gittin icazet aldın' sözü olağanüstü yanlış. İnce'ye bunu söyleten CHP'nin içindeki truva atı kimse Muharrem Bey'in o truva atını bize açıklamak boynunun borcu. Siz nasıl böyle bir tuzağa düşersiniz. Şimdi Tayyip Bey'in eli son derece güçlendi. Demin söylediğim kitle 'Reise iftira atıyorlar' diye konuşuyorlar. Erdoğan Pensilvanya'ya gitmedi.'  Kaynak : Beyaz Gazete Özel

PensilvanyaFethullah GülenMuharrem İnceTruva AtıRecep Tayyip Erdoğan


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