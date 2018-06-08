Portakal 'Millet Kıraathanesi'nden rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Hatay'da yaptığı konuşmada millet bahçelerinin ardından 'Millet Kıraathanesi' açacaklarının müjdesini verdi.



Erdoğan'ın bu müjdesi Fox haber sunucusu Fatih Portakal'ı rahatsız etti.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal 'Millet Kıraathanesi' için 'çaresizlik projesi' dedi.



Algı operasyonu yapan Fatih Portakal açıklamasına değişim umuttur notunu düştü.





Merak ettiğim için soruyorum çaresizlik projesi #Milletkıraathanelerinin detayları belli oldu mu? Hayatta en kötü şey umudu kaybetmek. O yüzden #değişimumuttur diyorum. — fatih portakal (@fatihportakal) 8 Haziran 2018