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Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Korgeneral İsmail Metin Temel'e ilişkin sözleri üzerine başlayan tartışmaya değinirken, "Kızanlar kızsın lafımın arkasındayım. Kim ne derse desin. Asla geri adım atmam. 'Apoletlerini sökerim.' demek 'seni emekli ederim.' demektir. Emekli ederim." dedi.

Siyaset / 08 Haziran 2018 Cuma 21:13
Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

Korgeneral İsmail Metin Temel'e ilişkin sözleri üzerine yaşanan tartışmaya değinen İnce, şunları söyledi:

'Benim dediğim şu; Bir iftar yemeği, AK Parti'nin iftar yemeği. Erdoğan kürsüde beni eleştiriyor. 'Bayrak, devlet, millet, ordu' demiyor. Beni eleştiriyor. Beni eleştirirken paşa da alkışlıyor. Ben de 'senin apoletini sökerim.' dedim. Kızanlar kızsın lafımın arkasındayım. Kim ne derse desin. Asla geri adım atmam. 'Apoletlerini sökerim.' demek 'seni emekli ederim.' demektir. Emekli ederim.'

Orman köylülerine destek vereceğini belirten İnce, 'Türkiye 81 milyon. 7 milyonun üzerinde orman köylüsü var. Nüfusun hemen hemen yüzde 10'u ama milli gelirden yüzde 1 pay alamıyorlar. Türkiye'nin en yoksul insanları orman köylüleri. Onlara sözüm şu olsun, dikiliden satış yapılmayacak bizim Cumhurbaşkanlığımızda. Dikiliden satış yok. Türkiye garip bir ülke oldu dünyanın bütün ülkelerinde fakirler mutsuzdur. Zenginler mutludur. Türkiye öyle değil. Türkiye'de fakirler mutsuz, zenginler de mutsuz. Zenginler de gelecek göremiyor Türkiye'de.' diye konuştu.

Fotoğrafları montajlanarak camide zeybek oynayıp bisiklete bindiği gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden İnce, 'Ben Cumhurbaşkanı adayıyım, milletim neyse ben de oyum. Milletim yerde yemek yiyorsa ben de yerde yemek yiyeceğim. Saraylarda olmayacağım, milletimin içinde olacağım.' dedi.

Mitinge katılanlardan destek isteyen İnce, 'Sizin desteğinize ihtiyacım var. Her biriniz gönüllü Muharrem İnce olacaksınız. 1 oy bir oy. Bir oyunuzla çocuğunuzun kaderini, cumhuriyetin kaderini değiştirirsiniz.' ifadesini kullandı.
Kaynak : AA

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