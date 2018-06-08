Muhalefet HDP için düğmeye bastı

24 Haziran seçimleri yaklaşırken yapılan anketlerde muhalefet adaylarının belli oy aralığına sıkıştığı ortaya çıktı.



Cumhurbaşkanı adayı olarak ortak aday üzerinde anlaşamayan muhalefet, parlamentoda üstünlüğü sağlamak için düğmeye bastı.



HDP'YE SARILDILAR



Sabah yazarı Melih Altınok, muhalefetin HDP'ye barajı geçirmek için hamleler yaptığı yazarken 'Anketler, CHP'den Akşener'e kaçan oyları büyük oranda geri alan Muharrem İnce'nin en iyi ihtimalle yüzde 25-27 bandına sıkıştığını gösterince de hesaplar yeniden masaya yatırıldı. Çünkü ne yapılırsa yapılsın hiçbir bölen, doğasında bu iş olan HDP kadar bölemezdi. Tarih bir kez daha bunu dayatmıştı. Evet, muhalefetin son hamlesi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ezemeyeceklerini gördükleri Erdoğan'ı parlamento aritmetiğinde geçip, yeni sistemi kilitlemek. Bunun için de 7 Haziran seçimlerindeki gibi yine, denize düşen misali HDP'ye sarıldılar. Çünkü hesaplarına göre HDP barajı aşarsa Ak Parti'nin anketlere yansıyan parlamentodaki üstünlüğü zayıflayacak.' ifadelerini kullandı.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel