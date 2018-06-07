Müge Anlı'da büyük kavga! Herkes şok oldu..

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün gergin anlar yaşandı.



Ordu'nun Akkuş ilçesinde 3 Mayıs'ta kaybolan ve 9 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu'nun (60) katil ya da katillerininin araştırılmaya devam ediliyor.



Bir izleyici, 4 Mayıs Cuma günü saat 13.00 - 14.00 gibi Akpınar mahallesinde Ümit Bey'i gördüğünü söyledi.



Ümit Bey, hakkındaki iddiaların doğru olmadığını söyledi ve önce Müge Anlı ile tartıştı ardından diğer konukların üzerine yürüdü.



Ümit Bey, stüdyodan dışarı çıkarıldı.

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Müge Anlı'da büyük kavga!!

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Müjdeyi böyle verdi! Kaynak : Beyaz Gazete Özel