Müge Anlı'da büyük kavga! Herkes şok oldu..

Müge Anlı'nın programında Şeker Köseoğlu'nun katili araştırılmaya devam ediyor. Hakkındaki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Ümit Bey, önce Müge Anlı ile gergin anlar yaşadı ardından diğer konukların üzerine yürüdü.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün gergin anlar yaşandı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde 3 Mayıs'ta kaybolan ve 9 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu'nun (60) katil ya da katillerininin araştırılmaya devam ediliyor.
Bir izleyici, 4 Mayıs Cuma günü saat 13.00 - 14.00 gibi Akpınar mahallesinde Ümit Bey'i gördüğünü söyledi.
Ümit Bey, hakkındaki iddiaların doğru olmadığını söyledi ve önce Müge Anlı ile tartıştı ardından diğer konukların üzerine yürüdü.
Ümit Bey, stüdyodan dışarı çıkarıldı.
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Müge Anlı'da büyük kavga!!
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Müjdeyi böyle verdi! Kaynak : Beyaz Gazete Özel