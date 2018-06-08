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Moody's'ten Türkiye'ye yeni operasyon!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü. Moody's ayrıca notunu düşürdüğü bankaları da kapsayan 19 finansal kurum hakkında not izleme kararı aldı.

Güncel / 08 Haziran 2018 Cuma 11:41
Moody's'ten Türkiye'ye yeni operasyon!

Kuruluştan yapılan açıklamada, 'not düşürmelerin, kurumların fonlama profilleri üzerinde olumsuz etkisiyle birlikte Türkiye'nin çalışma ortamının bozulmasını yansıttığı' belirtildi.

Moody's not izlemelerin, 'çalışma ortamının daha bozulma ihtimali ve bunun bankaların bağımsız kredi gücü üzerindeki etkisine' odaklanacağını yazılı olarak bildirdi.

Moody's ayrıca 6 Türk Banka tarafından ihraç edilen ipotek teminatlı menkul kıymetlerin de not düşürme için izlemeye alındığını açıkladı.

Farklı başlıklarda notları düşürülen bankaların isimleri şunlar: ING Bank, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Alternatifbank, Denizbank, Türk Eximbank, HSBC, Odea Bank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Vakıf Bank, Yapı ve Kredi Bankası.

AlternatifbankGaranti BankasıZiraat BankasıTürk Ekonomi BankasıKalkınma Bankası


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