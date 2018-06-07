Mine Kırıkkanat'tan çirkin paylaşım

İşi gücü Twitter hesabından hükümeti eleştirmek ve Kandil'in partisi HDP'ye güzellemeler yapmak olan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'tan çirkin bir paylaşım geldi.



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın bir fotoğrafını Starwars filmdeki bir yaratıkla yan yana koyarak haddini aşan Kırıkkanat, 'Ele Yıldız Savaşları, bize diyanet kursları' ifadesini kullandı.



İşte Mine Kırıkkanat'ın çirkin paylaşımı:





Kaynak : Beyaz Gazete Özel