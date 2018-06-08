USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Mahkeme salonu buz kesti: 80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza...

13 yaşındaki hizmetçi kız, 2,5 yıl boyunca yanında çalıştığı 80 yaşındaki yaşlı adamın tecavüzüne uğradı.

3. Sayfa / 08 Haziran 2018 Cuma 11:16
Mahkeme salonu buz kesti: 80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza...

80 yaşındaki yaşlı adama, 13 yaşındaki hizmetçi kıza 2.5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede skandal olay şöyle anlatıldı:

13 yaşındaki mağdur kız, şüpheli Yüksel A.'nın evinde temizlik amacıyla çalışmaya başladı. O zamanlar henüz 10.5 yaşında olan küçük kız, 2.5 yıl boyunca burada çalıştı.

DEFALARCA TECAVÜZ ETTİ

Bu süre zarfında şüpheli birçok kez mağdura tecavüz etti. Olay sonrası Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda mağdur kıza yönelik yapıldığı iddia edilen tecavüzün izlerinin üzerinden zaman geçmiş olması nedeniyle tespit edilemediği belirtildi.

Savcılıkça, şüpheli Yüksel A. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında ceza istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak : Sabah

İstanbul Ağır Ceza MahkemesiCinsel TacizPolis EkipleriKüçük KızGenç Kadın


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı