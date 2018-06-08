Kayıp kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması!

Samsun'un Atakum ilçesinde cesedi foseptik çukurunda bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.



İncesu Yalı Mahallesi'nde yaşayan Çağdaş Adıgüzel'in (35) cesedinin evinin yakınlarındaki foseptik çukurunda bulunması üzerine soruşturma başlatan polis, olayı Ekrem E'nin gerçekleştirdiğini belirledi.



Ekrem E'nin İstanbul'da bulunduğunu tespit eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada şüpheliyi gözaltına aldı.



Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen zanlının suçunu kabul ettiği öğrenildi.



Samsun'da, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Çağdaş Adıgüzel'in cesedi, 23 Mayıs'ta evinin karşısındaki Ekrem E'ye ait yazlığın foseptik çukurunda bulunmuş, yazlıkta ise tüfekten çıkan saçma ve kan izlerine rastlanmıştı.



Kaynak : AA