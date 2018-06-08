USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Kan testiyle erken doğum riski tahmin edilebilecek

ABD'de erken doğum riskini belirlemeye yönelik bir kan testi üzerinde çalışıldığı bildirildi.

Sağlık / 08 Haziran 2018 Cuma 11:24
Kan testiyle erken doğum riski tahmin edilebilecek

Stanford Üniversitesinden bilim adamları, gebe kadınlardan her hafta kan alarak hamileliğin dönemlerine göre ribonükleik asidin (RNA) değişimine bakarak, erken doğum riski olup olmadığını inceledi.

Çalışmada kan testinin erken doğum riski olan gebelikleri yüzde 80'e kadar doğru tahmin ettiği kaydedildi.

Araştırmacılar, kan testinin ayrıca doğum tarihini tahmin etmede ultrason taramaları kadar doğru bilgi sağladığını ifade etti.

Araştırma ekibinden Mira Moufarrej, testle ilgili heyecanını ifade ederek, basit bir kan testiyle erken doğum riskinin ya da doğum tarihinin tahmin edilmesinin daha sağlıklı bebekler ve hamilelikler anlamına geldiğini söyledi.

Moufarrej, şimdiye kadar kan testinin çok fazla gebede uygulanmadığına, bununla ilgili daha fazla çalışmanın gerektiğine işaret etti.

Çalışmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı. Dünyada her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor.

Kaynak : AA

BebekBilim AdamlarıErken Doğum


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı