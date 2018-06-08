Instagram hikayelerine yeni özellik geldi

Instagram, platforma eklenen yeni özellikle birlikte bundan sonra hikayelere birden fazla fotoğraf ve video yüklenebileceğini açıkladı.



Teknoloji sitesi The Verge'nin haberine göre, Instagram kullanıcıları, etiketlendikleri hikayeleri artık ekran görüntüsü almalarına gerek kalmadan tekrar hikaye olarak paylaşabilecek.



Instagram hikayeler için yeni bildirimler geliyor



Instagram kullanıcıları bundan böyle etiketlendikleri hikayelerde yeni bir bildirim alacak.



Bu bildirimle kullanıcılar “Bunu Hikayenize Ekleyin” menüsünü görecek. Menüye tıklayan kullanıcılar, metin, çıkartma ve yeni hikayeyi ayarlayıp düzenleyebileceği bir ön izleme ekranına gidecek.



Ayrıca Instagram kullanıcıları yeniden paylaştıkları bu hikayelerde, asıl hikayenin orijinal sahibini de etiketleyebilecek.

