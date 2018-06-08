Hidayet Karaca hakkında karar verildi! İşte cezası

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 75 sanık hakkında açılan FETÖ çatı davasında kararını açıkladı.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ çatı davasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz’ün de arasında bulunduğu firari 67 sanığın dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.