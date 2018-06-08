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Güneş Enerji Santralinin ihalesi yapıldı

Develi Güneş Enerji Santrali yapım ihalesi yapıldı.

Ekonomi / 08 Haziran 2018 Cuma 15:42
Güneş Enerji Santralinin ihalesi yapıldı

Öncesinde projelendirilmesi yapılmış ve TEDAŞ tarafından onaylanmış Reşadiye Mahallesi 1848 ada 1-2 parsellerde yapılacak olan 999KW'lık Güneş Enerji Santrali yapım ihalesi ihale kurulu gözetiminde, katılan firmalarla Belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Yapılan ihalenin hayırla nihayete ermesi temennisinde bulunan Başkan Cabbar “En düşük teklif veren firmaya yapım ihalesi verilen Güneş Enerji Santralimizin yapım çalışmaları yaz sonuna bitirilmesi planlanmaktadır. Develi Belediyemize önemli bir katma değer kazandıracak santralimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak : İHA

Enerji Santrali


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