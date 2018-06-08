Gece Yolcuları’nın yepyeni videosu ”Aldatıldık Arkadaş” yayında

Gece Yolcuları, Neden albümünün en melankolik ve en çok konuşulan parçaları arasında yer alan “Aldatıldık Arkadaş”a, İstanbul’un eşsiz semtlerinde çektiği videosunu yayınladı.
“Aldatıldık Arkadaş” parçasını sevenlerin uzun zamandır beklediği videonun yönetmenliğini, Bosna belgesellerinin ödüllü yönetmeni Onur Kök, görüntü yönetmenliğini ise Gürol Beşer yaptı.
Arnavutköy, Galata, Kuledibi, Rumeli Hisarı gibi şehrin muhteşem manzaralarına sahip semtlerde çekilen video, Edis İlhan'ın performansının yanı sıra izleyicilere duygu dolu bir İstanbul gecesi vadediyor.
Yıllardır her fırsatta İstanbul'un bir müzisyen için ilham veren büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayan grup, geceye ve İstanbul'a olan bağlılığını “Aldatıldık Arkadaş” videosuyla sevenlerine anlatıyor.
Sony A7s 2 kameralar ile 5 kişilik bir ekip ile çekilen video 1 günde tamamlandı.
“Aldatıldık Arkadaş” videosu için: https://youtu.be/J4pX8e_s7cg
GECE YOLCULARI
Vokal: Edis ilhan
Gitar: Uğur Arslantürkoğlu
Gitar: Umut Yıldız
Bas Gitar: Orkun Gezer
Davul: Deniz Kaymaraz
ALDATILDIK ARKADAŞ
Beste ve Söz: Uğur Arslantürkoğlu / Edis İlhan / Volkan Fatih Yılmaz
Aranje: Haluk Kurosman / Özer Dönerkaya
Prodüktör: Haluk Kurosman
Yönetmen: Onur Kök