USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Gece Yolcuları’nın yepyeni videosu ”Aldatıldık Arkadaş” yayında

Gece Yolcuları, Neden albümünün en melankolik ve en çok konuşulan parçaları arasında yer alan “Aldatıldık Arkadaş”a, İstanbul’un eşsiz semtlerinde çektiği videosunu yayınladı.

Kültür-Sanat / 08 Haziran 2018 Cuma 17:37
Gece Yolcuları’nın yepyeni videosu ”Aldatıldık Arkadaş” yayında

“Aldatıldık Arkadaş” parçasını sevenlerin uzun zamandır beklediği videonun yönetmenliğini, Bosna belgesellerinin ödüllü yönetmeni Onur Kök, görüntü yönetmenliğini ise Gürol Beşer yaptı.

Arnavutköy, Galata, Kuledibi, Rumeli Hisarı gibi şehrin muhteşem manzaralarına sahip semtlerde çekilen video, Edis İlhan'ın performansının yanı sıra izleyicilere duygu dolu bir İstanbul gecesi vadediyor.

Yıllardır her fırsatta İstanbul'un bir müzisyen için ilham veren büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayan grup, geceye ve İstanbul'a olan bağlılığını “Aldatıldık Arkadaş” videosuyla sevenlerine anlatıyor.

Sony A7s 2 kameralar ile 5 kişilik bir ekip ile çekilen video 1 günde tamamlandı.

“Aldatıldık Arkadaş” videosu için: https://youtu.be/J4pX8e_s7cg

GECE YOLCULARI
Vokal: Edis ilhan
Gitar: Uğur Arslantürkoğlu
Gitar: Umut Yıldız
Bas Gitar: Orkun Gezer
Davul: Deniz Kaymaraz

ALDATILDIK ARKADAŞ
Beste ve Söz: Uğur Arslantürkoğlu / Edis İlhan / Volkan Fatih Yılmaz
Aranje: Haluk Kurosman / Özer Dönerkaya
Prodüktör: Haluk Kurosman
Yönetmen: Onur Kök

Edis İlhanGece YolcularıGalataRumeli Hisarı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı