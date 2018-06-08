Gece Yolcuları’nın yepyeni videosu ”Aldatıldık Arkadaş” yayında

“Aldatıldık Arkadaş” parçasını sevenlerin uzun zamandır beklediği videonun yönetmenliğini, Bosna belgesellerinin ödüllü yönetmeni Onur Kök, görüntü yönetmenliğini ise Gürol Beşer yaptı.



Arnavutköy, Galata, Kuledibi, Rumeli Hisarı gibi şehrin muhteşem manzaralarına sahip semtlerde çekilen video, Edis İlhan'ın performansının yanı sıra izleyicilere duygu dolu bir İstanbul gecesi vadediyor.



Yıllardır her fırsatta İstanbul'un bir müzisyen için ilham veren büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayan grup, geceye ve İstanbul'a olan bağlılığını “Aldatıldık Arkadaş” videosuyla sevenlerine anlatıyor.



Sony A7s 2 kameralar ile 5 kişilik bir ekip ile çekilen video 1 günde tamamlandı.



“Aldatıldık Arkadaş” videosu için: https://youtu.be/J4pX8e_s7cg



GECE YOLCULARI

Vokal: Edis ilhan

Gitar: Uğur Arslantürkoğlu

Gitar: Umut Yıldız

Bas Gitar: Orkun Gezer

Davul: Deniz Kaymaraz



ALDATILDIK ARKADAŞ

Beste ve Söz: Uğur Arslantürkoğlu / Edis İlhan / Volkan Fatih Yılmaz

Aranje: Haluk Kurosman / Özer Dönerkaya

Prodüktör: Haluk Kurosman

Yönetmen: Onur Kök

