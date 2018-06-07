Erdoğan: Muharrem İnce hazmedemiyor

Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel'de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sordu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni havalimanı ve Kanal İstanbul projesini istemediğini söyeyen ve İnce'yi sert bir dille eleştiren Erdoğan “İnce ince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Derslerine daha iyi çalışması lazım.” dedi.



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;



İlk anlarda burasının yolcu potansiyeli yılda 90 milyon olacak. 2023'te yolcu potansiyeli 150 milyona çıkacak. 150-200 arasında değişebilir. Niye bize hasım, rakip gözüyle bakıyorlar? Türkiye büyüyor, uçuyor. Böyle bir projeyi hazmedemiyor. Kanal İstanbul'un gerekliliği ne? Biz butik şehirler kuracağız. İstanbul'un güzelliğine bir güzellik daha katacağız. Panama'yı dünyada kimse bilmez. Ama Panama Kanalı ile tanınıyor. Süveyş aynı şekilde tanınıyor. İstanbul da böyle tanınacak. Stratejik önemimizi arttıracak. Boğaz tehditten kurtulacak.”



Kaynak : Beyaz Gazete Özel