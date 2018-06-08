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Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Güncel / 08 Haziran 2018 Cuma 10:41
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
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Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in hayatını kaybetti.

Erdoğan Demirören dün Hürriyet Gazetecilik'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmişti. Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu.


ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR

28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür. Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye'nin en büyük grupları arasında bulunuyor. Özel Ata Lisesi'nin de sahibidir.

Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır. Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır.

Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk'ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirmiştir. 


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