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Erdoğan'dan bir müjde de askerlere!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak' dedi.

Güncel / 08 Haziran 2018 Cuma 22:39
Erdoğan'dan bir müjde de askerlere!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Tugay Komutanlığı'nda 'Mehmetçik'le yaptığı iftarın ardından astsubaylara ilişkin, 'Yükseköğrenim mezunu, 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8'in birine yükseltiyoruz' diye konuştu.

Erdoğan, 'Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak.' dedi.

'MİLLETİM KİMİN APOLETİNİ SÖKECEĞİNİ, KİME APOLET TAKACAĞINI ÇOK AMA ÇOK İYİ BİLİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kahramanlarımız ayak bastıkları her yeri titretiyor. Gerek iç güvenlik harekatımızda gerek sınır ötesi operasyonlarımızda askerlerimizin karşısında durabilen bir güç görmedik tanımadık. Gerçi birileri her ne kadar apolet sökmekle uğraşıyorsa da benim milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir.' şeklinde konuştu.


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