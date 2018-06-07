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CHP'li Özel: En çok desteği AK Parti'den buluruz

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Muharrem İnce cumhurbaşkanı olsun, bizim de 300 vekilimiz olsun. Yetkiyi kullanmasın, sistemi değiştirelim diyelim; en çok desteği AK Parti'den buluruz" iddiasında bulundu.

Siyaset / 07 Haziran 2018 Perşembe 10:38
CHP'li Özel: En çok desteği AK Parti'den buluruz
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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'Muharrem İnce cumhurbaşkanı olsun, bizim de 300 vekilimiz olsun. Yetkiyi kullanmasın, sistemi değiştirelim diyelim; en çok desteği AK Parti'den buluruz' iddiasında bulundu.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Habertürk ekranlarında soruları yanıtladı.

'Referandumda da söyledik. Muharrem İnce birçok yetkiyi kullanmayacağını iade edeceğini söylüyor' diyen Özel, 'Size iddialı ve gerçek bir şey söyleyeyim. Bunların kendileri için tasarladığı yetkilerle Muharrem İnce seçilsin, bizim de 300 vekilimiz olsun. Bu yetkiyi kullanmasın, sistemi değiştirelim diyelim; en çok desteği AK Parti'den buluruz' iddiasında bulundu.

'BAHÇELİ'NİN DEĞERLENDİRME YAPMASI BEYHUDEDİR'
 
Bahçeli'nin parlamenter sisteme dönüş için 'beyhude' ifadesini de eleştiren Özel, 'Bahçeli İttifakın ortağının kuyruğuna tutunarak 12-20 arası vekil çıkarabilecek. Devlet Bahçeli'nin değerlendirme yapması beyhudedir. Bahçeli'nin sözleri hezeyandan başka bir şey değildir. Tarihin sayfasında yerini almıştır, biz önümüze bakalım' şeklinde konuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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