CHP'den ilk torpil Ayşenur Arslan'a!

Halk TV'de Medya Mahallesi'ni sunan Ayşenur Arslan'ın bugünkü konuğu CHP milletvekili Tuncay Özkan'dı.



Programda Tuncay Özkan kendisine 'CHP iktidar olursa medyayı ne yapacağız?' sorusunu sordu, ilk torpil Arslan'a gitti.



Bunun üzerine Ayşenur Arslan, 'Ay beni RTÜK başkanı yapsanıza' dedi.



Özkan'dan 'Yapmayız' yanıtını alan Ayşenur Arslan, 'Peki beni TRT'ye genel müdür yapar mısınız?' diye sordu.



Tunca Özkan da, 'Başüstüne, ne demek' yanıtını verdi.



Arslan da buna karşılık, 'Tamam buldum. RTÜK'ü zaten istemezdim ben' diye konuştu.