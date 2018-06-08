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Çeyrek altın ve altın fiyatları 08.06.2018

Gram altın 187,2 lira, çeyrek altın 308 lira ve Cumhuriyet altını 1.255 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 08 Haziran 2018 Cuma 09:58
Çeyrek altın ve altın fiyatları 08.06.2018

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 187,2 seviyelerinde dengeledi.

Dün dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 187,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 187,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1.255 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.295,11 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükselttiğini hatırlatarak, 'Merkez Bankası, faiz kararını açıkladıktan sonra döviz kurlarında sert satışlar gördük. Dolar kurunda yaşanan düşüşler, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkiledi. Bugün altının gram fiyatının 185,50-190,00 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz.' dedi.

Altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesini test etmesine rağmen bu seviyenin üzerinde kalıcı olmadığını ifade eden Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin yaptığı ılımlı açıklamaların ons altın fiyatlarında gerilemelere neden olduğunu kaydetti.

Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kadar altının ons fiyatının yatay seyirde hareket edeceğini belirterek, altının ons fiyatında 1.290 doların destek, 1.297 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
Kaynak : AA

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