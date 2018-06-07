BTK'den ebeveynlere yaz tatili önerileri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), yaz tatilinde çocukların interneti bilinçli ve güvenli şekilde kullanması için ebeveynlere önerilerde bulunuldu.



Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, tatil dönemlerinde çocukların interneti bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanması için ailelere büyük görevler düştüğü belirtildi.



Ebeveynlerin, çocuklarını tatil diye başıboş bırakmamasının istendiği açıklamada, 'Aileler, internet üzerinden gelebilecek risklerin farkında olmalılar. Günümüzde artık çocuklar sokakta oyun oynamak yerine bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlarda video izliyor, sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçiriyor ve çok fazla dijital oyun oynuyor. İnternet kullanım yaşının her geçen gün düşmesi, mobil telefon kullanımının ve sosyal paylaşım platformlarının giderek yaygınlaşması, bu mecralar üzerinden gelebilecek olumsuzlukları ve riskleri de beraberinde getiriyor.' ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, ebeveynlere önemli görevler düştüğüne işaret edilerek şu önerilere yer verildi:



'Son dönemde dünyada ve ülkemizde pek çok gencin olumsuz etkilenmesine sebep olan, oyun gibi görünüp yayılan tehlikeli akımlara karşı aileler çok dikkatli olmalı. Oyun kılıfı altında, geleneksel aile yapısını, kültürel kodlarımızı, çocukların ve gençlerin güvenliğini hedef alan, sosyal paylaşım ağlarında viral olarak yayılan bu tür tehlikelere karşı ailelere büyük görevler düşüyor. Aileler, öncelikle şiddet, bağımlılık, müstehcenlik, İslamofobi, siber zorbalık ve istismar gibi tehlikeler barındıran bazı oyunların ve bilinçli kullanılmayan sosyal medyanın kötü niyetli kişilerin emellerine ulaşmak için kullandıkları bir silah olabileceğinin farkında olmalıdır.'



'Teknolojik cihazlarda geçirilen süre sınırlanmalı'



BTK açıklamasında, çocuklar için güvenli internet hizmetinin kullanılabileceği de anımsatılarak böylece çocukların internetin zararlı içeriklerinden korunmuş olunacağına işaret edildi. Ebeveynlerin, çocuklarını internetle uzun süre baş başa bırakmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



'Ebeveynler, çocuklarının internet ve sosyal paylaşım ağlarında neler yaptığından haberdar olmalı. Aileler, çocuklarıyla güçlü bir iletişim kanalı geliştirmeli, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergilemeli. Çocukların bilgisayarda veya cep telefonu gibi teknolojik cihazlarda geçirdikleri süreye mutlaka sınır getirilmelidir. Dijital oyunları çocuklar ile birlikte oynamak mevcut risklerden haberdar olmak ve zamanında önlem almak açısından son derece önemlidir. Ayrıca oyunlar çocukların yaşına uygun olarak seçilmelidir.'



Kaynak : AA