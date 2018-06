Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında!

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;



MECLİS BAŞKANLIĞI'NA ADAY OLUR MU?



Şu anda biz bunları düşünecek durumda değiliz. Bir yandan Cumhurbaşkanımız bir yandan biz fellik fellik memleketin her köşesini dolaşıyoruz. Şu ana kadar 22 ilde vatandaşlarımızla bir araya geldik.



Günümüz Ramazan'ın bereketiyle dolu dolu geçiyor. Seçimleri aradan çıkaralım, yeni meclis oluşsun Cumhurbaşkanı seçimi belli olsun memleketin işleri sahipsiz kalmaz. Bir çözüm bulunur bir şekilde.



22 bitti 16 mitingimiz var. Bunlara Ankara, İstanbul ve İzmir dahil değil. Özellikle Ankara ve İstanbul'u Cumhurbaşkanımızla beraber yapacağız. Ayrıca bir gün İstanbul'da ilçelerde bir gün Ankara'da ilçelerde son haftada seçim bölgem olan İzmir'de geçireceğim. Oyu da İzmir'de kullanacağım.



AVUSTURYA'NIN CAMİ KAPATMA KARARI



Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararında İslam ve din düşmanlığı var. Avusturya'nın kararı evrensel ve AB değerlerine uygun bir karar değil.



Böyle bir AB ülkesine, bu zihniyetteki yöneticilere AB nasıl emanet edilir. Bunu Avrupalıların takdirine bırakıyorum.Kendinden farklı düşünen, kendinden farklı inan insanlara tahammül gösteremeyenlerin Birliğin vizyonunu, hedeflerini gerçekleştirmek için ortaya ne koyacaklar ben merak ediyorum.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OHAL MESAJI



OHAL baştan beri biz hep şunu söyledik, 1Biz kendimize OHAL ilan ettik, vatandaşımızın her şeyi normal gidiyor. FETÖ ile mücadelede önemli yol katettik.Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok iyi olmuştur. Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir.







BAHÇELİ'NİN AK PARTİLİLERE MESAJI



Söyledikleri çok açık. Biz bir ittifak kurduk. 2016 yılında başlayan birlikte bir yol yürüme süreci var. MHP'yi dışlamak diye bir şey söz konusu olamaz. MHP'nin de AK Parti'yi dışlaması gibi bir durum olamaz. Biz her mitingimizde Cumhur İttifakı'na vurgu yapıyoruz. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.



YUNANİSTAN İLE GERİ KABUL ANLAŞMASININ İPTALİ



Komşumuz olarak yaptıklarını kabul etmemiz mümkün değil. Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmasını, bu son karardan sonra, durdurduk. AB ile geri kabul antlaşmasını iptal etmemiz söz konusu değil.



SINIRIN 30 KM DERİNLİĞİNDE TÜRK ASKERİ KONUŞLANDI



Terörle mücadelede konsept değişikliğine gittik. Yurt içinde terörü gündemin birinci sırasından çıkardık. Fırat'ın doğusunda sorunumuz devam ediyor. Sınırın 30 km derinliğinde TSK unsurları konuşlandı. Ötesi Kandil de Mahmur da Sincar da olabilir Biz bunu komşu ülkelerle yapmak isteriz. Ne Suriye'nin ne Irak'ın toprağında gözümüz yok.