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Avusturya'nın kararına Külliye'den tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 'Avusturya’nın sudan bahanelerle 7 camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir' 'Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir'.

Dünya / 08 Haziran 2018 Cuma 11:51
Avusturya'nın kararına Külliye'den tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, 'Avusturya'nın sudan bahanelerle 7 camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir.' ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından, Avusturya'da hükümetin, biri Türklere ait 7 caminin faaliyetlerinin durdurulmasına ve yurt dışından finanse edilen çok sayıda imamın sınır dışı edilmesine ilişkin kararını değerlendirdi.

Avusturya'nın sudan bahanelerle 7 camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesinin, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biri olduğunu aktaran Kalın, amacın Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmek olduğunu bildirdi.

Kalın, 'Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir.' değerlendirmesinde bulundu. Kaynak : AA

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