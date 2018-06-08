Avusturya'dan skandal karar: Türk camilerini kapatıyor!

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki 7 caminin kapatılacağını duyurdu. Camilerden birinin Türk camisi olduğu, diğer 6'sının da feshedilen Arap Dini Topluluğu'na ait olduğu belirtildi.



Öte yandan Diyanet'e bağlı Avrupa Türk-İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı çalışan 40 imamın oturma izinlerinin de yeniden gözden geçirileceği açıklandı. İçişleri Bakanı Herbert Kickl, iki imamın oturma izinlerinin iptal edildiğini, ilk kez oturma izni başvurusu yapan 5 imamın başvurularının da reddedildiğini duyurdu.



Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kararın Viyana'daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılması üzerine alındığını söyledi.



Bir Türk camisinde yapılan Çanakkale anmasına ait fotoğraflar geçtiğimiz Nisan ayında Avrupa'da gündem olmuştu. Kurz, Viyana'daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılmasına tepki göstermiş, 'söz konusu olayın Avusturya'da yeri olmadığını, böyle bir olaya asla müsamaha gösterilmeyeceğini' söylemişti.



Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtmişti.