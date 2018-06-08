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Ankara'da AVM'ler bayramın ilk günü kapalı

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından alınan kararla, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kentteki alışveriş merkezlerinin kapalı olacağı belirtildi.

Yaşam / 08 Haziran 2018 Cuma 17:32
Ankara'da AVM'ler bayramın ilk günü kapalı

Ankara'da bayramın ilk günü alışveriş merkezleri kapalı olacak.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 13'üncü maddesi kapsamında aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

'İlimiz sınırlarında bulunan bütün alışveriş merkezleri sabah 10.00 ve akşam 22.00 saatleri arasında faaliyet gösterecektir. Alışveriş merkezleri Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 1'inci günü ile her yıl 1 Ocak gününde kapalı olacaktır. Açılış ve kapanış saatleri konusunda gerekli denetimler Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılacaktır. Belirlenen çalışma saatlerine uymayan alışveriş merkezleri hakkında 6585 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır.'

KANUN MADDESİ

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun çalışma saatlerini belirleyen 13'üncü Madde'sinde şu ifadeler yer alıyor:

'Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilir. Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşunca ilgili esnaf ve sanatkâr odasının görüşü alınır. Üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine, faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin çalışma saatlerinin bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesine bakanlık yetkilidir.'

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