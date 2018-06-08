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4 erkekle yakalandı! Savunması şoke etti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik mahallelerde yürütülen çalışmalar sonucunda 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 2’si kadın 3 kişi polis ekipleri nezaretinde adliyeye getirilirken, şüpheli bir kadın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaretler ederek, “Bizi değil git mahalleyi çek. Yürü mahallede satıyorlar onu çek ” dedi.

3. Sayfa / 08 Haziran 2018 Cuma 14:56
4 erkekle yakalandı! Savunması şoke etti
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Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Yeşiltepe Mahallesinde yürütülen çalışmalar esnasında; 3'ü uyuşturucu satıcısı 3'ü de uyuşturucu kullanıcısı olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 460 çıkı satışa hazır halde 70,04 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet dolu kartuş ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para bin 970 TL nakit para ele geçirildi.

3 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, 3 şüpheliye ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.



“Bizi değil git mahalleyi çek. Yürü mahallede satıyorlar onu çek ”

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 2'si kadın 3 şahıs adliyeye getirildi.

Narkotik ekipleri nezaretinde getirilen şahıslardan bir şüpheli kadın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaretlerle birlikte, “Sen de iyi çek tamam mı! Bizi değil git mahalleyi çek. Yürü mahallede satıyorlar onu çek. Satmadık bunu satmadık. Git Kuyubaşı'nda çok satıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Garı sattık garı”

Ayrıca adliye sevk edilen şüpheli kadınların yakını olduğu iddia edilen bir kadın da, “Garı sattık garı” diye bağırarak basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi.

Kaynak : İHA

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