Yurt dışında ilk oylar verilmeye başlandı

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Almanya, Avusturya ve Fransa'daki Türk seçmenler sandık başına gitmeye başladı.



Almanya, Avusturya ve Fransa'da yaşayan seçmenler bugünden itibaren kendilerine en yakın seçim merkezlerine giderek oylarını kulanabiliyor.



Sabah erken saatlerde seçim merkezine gelen bazı Türk seçmenler oylarını vermeye başladı.



Almanya'da Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluklarına ait seçim merkezlerinde, Avusturya'da ise Viyana, Bregenz ve Salzburg başkonsolosluklarında oy verme işlemleri gerçekleştiriliyor.



Fransa'da da Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris ve Strazburg başkonsolosluklarında oylar verilmeye başlandı.



Seçmenler 7-19 Haziran tarihlerinde yerel saat ile 09.00-21.00 arasında randevu alınmasına gerek olmadan oy kullanabilecekler.



Güvenlikten geçerek sandık başına giden seçmenler kimlik kontrolünün ardından işlemlerini yaptırabiliyor.



Seçmenlerin, oy kullanabilmek için TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarına almaları gerekiyor.



Almanya'da bir milyon 445 bin, Avusturya'da yaklaşık 105 bin ve Fransa'da ise yaklaşık 330 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.



Yurt dışında kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya gönderilecek. Tüm oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek burada Türkiye genelindeki oy kullanma işlemi sona erene kadar muhafaza edilecek.



Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.



- 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık



Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmen, 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7-19 Haziran'da azami 13 gün süreyle sandık başına gidebilecek.



Anayasa değişikliğine ilişkin geçen yıl yapılan referandumunda yurt dışındaki Türk vatandaşları 57 ülke 120 temsilcilikte oy kullanmıştı. Bu yıl ülkelere Malta, Sırbistan ve Moldova da eklendi. Böylece, seçimlerde yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının oy verme işlemini gerçekleştireceği ülke sayısı 60'a, temsilcilik sayısı da 123'e çıktı.



Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz'da ve azami 5 gün süre ile oy verilecek.



Seçimde bazı ülkelerdeki oy kullanma tarih ve süreleri şöyle:



- Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran (13 gün)



- Danimarka: 9-19 Haziran (11 gün)



- Avustralya: 9-17 Haziran (9 gün)



- Norveç: 14-19 Haziran (6 gün)



- Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran (5 gün)



- Birleşik Krallık: 16-19 Haziran (4 gün)



- KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran (3 gün)



- Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail, Ukrayna: 16-17 Haziran (2 gün)



- Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan, Sırbistan: 17 Haziran (1 gün)'.



Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında da verebilecek. Gümrük kapılarında da oy verme işlemi bugün TSİ 08.00'da başladı. Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.



Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.



Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabileceği gümrük kapıları şöyle:



'Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Karkamış Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Öncüpınar Karayolu, Çobanbey Karayolu, Dereköy Karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Çardak Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Çaycuma Havalimanı, Kuşadası Limanı, Ayvalık Limanı, Derince Limanı, İçel Limanı, Taşucu Limanı ve Samsun Limanı.'



Kaynak : AA