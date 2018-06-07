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Yaşıtları tatil heyecanında, onlar ekmek davasında

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşıtları yarın dağıtılacak karne hediyesini heyecanla beklerken, aileleri geçim sıkıntısı çeken çocuklar topladıkları karton atıklarla ailelerine destek oluyor.

Yaşam / 07 Haziran 2018 Perşembe 16:12
Yaşıtları tatil heyecanında, onlar ekmek davasında

14 yaşındaki Y.D. ile 13 yaşındaki Y.A. topladıkları kartonları satarak ailelerine destek olmaya çalışıyor. Ortaokul öğrencisi olan Y.D. ve Y.A. babalarının hamallık yaptığını dile getirerek, fırsat buldukça karton topladıkları söyledi.

Okula devam ettiklerini ve derslerinin iyi olduğunu dile getiren Y.D. ve Y.A. 'İş yerlerinin attığı kartonlar oluyor. Bunları toplayarak, paraya çeviriyoruz. Babalarımız hamallık yaparak para kazanıyor. Biz de topladığımız kartonlardan para kazanıyoruz. Okula devam ediyoruz. Yarın karne alacağız' dedi.

Kaynak : İHA


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