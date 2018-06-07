Yalan habere Sözcü sahip çıktı

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yaptırdığı haberin, görüntülerle yalan olduğu ortaya konmuştu.



Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Portakal'ın istifa etmesi beklenirken, herhangi bir adım atılmadı.



SÖZCÜ SAHİP ÇIKTI



Yalanı belgelenen Portakal hakkında, bakanlığa 'yalan' ve 'İftira' atmaktan soruşturma açılırken, ilk sahip çıkan Sözcü oldu.



Sözcü birinci sayfasını Portakal'a ayırırken, kendini savunduğu sözleri tam sayfa verdi.







FOX TV'nin haberi mizansen mi?

Fatih Portakal hakkında soruşturma açıldı! Yalan haberle suçlanan Fatih Portakal'dan ilk açıklama Kaynak : Beyaz Gazete Özel