Turgay Güler'den Muharrem İnce'ye zor soru

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ülke TV Sıradışı programı sunucusu Turgay Güler, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi programına davet etmiş İnce davete icabet etmemişti.



Turgay Güler sosyal medya hesabından programına katılmayan Muharrem İnce'ye bir soru sordu.



Güler, Muharrem İnce şöyle seslendi;



Sayın vekil İnce şayet cesaret edip gelebilseydiniz kendi dersanenizde 10 yıl boyunca 10 emekçi öğretmeni nasıl sigortasız çalıştırdığınızı soracaktım. İncelemeye gelen memurları nasıl tehdit ettiğini de. Hadi! Anlat bakalım.





Sayın @vekilince şayet cesaret edip gelebilseydiniz kendi dersanenizde 10 yıl boyunca 10 emekçi öğretmeni nasıl sigortasız çalıştırdığınızı soracaktım.

İncelemeye gelen memurları nasıl tehdit ettiğini de.

Hadi!

Anlat bakalım. — Turgay Güler (@turgayguler) 6 Haziran 2018