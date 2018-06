Sevgili itirafı yaktı!

Olay, 5 Mayıs günü Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesindeki bir döviz bürosunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor giyimli silahlı ve kar maskeli 2 erkek, döviz bürosu çalışanı Safiye G.'yi rehin aldı.



Tek başına olan kadının ellerini arkadan kelepçeleyen şahıslar kasadaki 175 bin Türk lirası değerinde döviz ve 25 bin TL alarak yaya bir şekilde olay yerinden kaçtı. Soyguncuların kaçması üzerine dışarı çıkan Safiye G., çevredeki esnaftan yardım istedi.



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, çevre güvenliği aldı. Safiye G.'nin ifadesine başvuran polis, soyguncuların eşkali hakkında bilgi alarak döviz bürosundaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, şahısları yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.







TELEFONDA ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR



Bölgede çalışmalarını derinleştiren Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyerek bir erkek şahsın şüpheli hareketlerini fark ederek takibe başladı.



Şüphelilerden M.Y. (41) ile E.B. (43) ve sevgilisi A.K.'nin telefonlarını dinlemeye başlayan ekipler, şahısların şifreli konuşmasından da şüphelenip, ikametlerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.



SEVGİLİ İTİRAFI SONRASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Olaydan yaklaşık 1 ay sonra ifade için emniyete götürülen şüphelilerden M.Y. ile E.B. suçlamaları kabul etmedi. E.B.'nin sevgilisi A.K.'nin ifadesinde, E.B. ile M.Y.'nin olayı gerçekleştirdiğini, aldıkları 200 bin TL'yi de yarı yarıya bölüştüklerini itiraf ettiği öğrenildi. Yine şüphelilerin olay sonrası 2 otomobil aldıkları, şüphelilerden M.Y.'nin de tüm eşyalarını yaktığı öğrenildi.







'ASIL SUÇLULAR DIŞARIDA'



İfade işlemleri sonrası A.K. serbest bırakılırken, soygunu gerçekleştiği öne sürülen M.Y. ile E.B. adliyeye sevk edildi. Şahıslar adliye çıkışında, gazetecilerin sorduğu ‘Soygunu siz mi gerçekleştirdiniz' sorusuna ise, “Asıl suçlular dışarıda, biz içerdeyiz. Adalet istiyoruz” diye karşılık verdi.



OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINDA



Öte yandan soygun anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayda, içeriye giren iki kar maskeli soyguncu, ellerindeki tabancayı döviz bürosu çalışanına doğrultuyor. Korktuğu gözlenen kadın, bir soyguncu tarafından kamera açısı dışarısına çıkarılıp elleri kelepçelenirken, diğer soyguncunun ise kasaya yönelerek paraları aldığı ve daha sonra iki şahsın de kaçtığı yer alıyor.

