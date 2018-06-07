‘Oğluma iyi bakın’ deyip intihar etti!

Olay, bugün akşam saat 17.30 sıralarında Antalya Yavuz Özcan Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde eşiyle tartıştığı öne sürülen C.A. (32), 6 yaşındaki oğlu S.A. ile birlikte dışarı çıktı.







Deniz polisi tarafından kurtarıldı



Deniz polisi, denize atlayan şahsı botla kurtardıktan sonra kıyaya çıkartarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgedeki kalabalık da olay anını şok içerisinde saniye saniye izledi.



Atladığından haberi yok



Öte yandan C.A.'nın oğlunu bıraktığı vatandaşların ihbarı üzerine polis, bölgede yaptığı araştırmada 6 yaşındaki S.A.'yı parkta beklerken buldu. Babasının atladığından haberi olmayan minik çocuğun polis amcalarına şaşkın bakışları yürekleri burktu. Minik S.A. elini tuttuğu polis tarafından çocuk şubesine götürüldü. Deniz polisi, denize atlayan şahsı botla kurtardıktan sonra kıyaya çıkartarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgedeki kalabalık da olay anını şok içerisinde saniye saniye izledi.Öte yandan C.A.'nın oğlunu bıraktığı vatandaşların ihbarı üzerine, bölgede yaptığı araştırmada 6 yaşındaki S.A.'yı parkta beklerken buldu. Babasının atladığından haberi olmayan minik çocuğunamcalarına şaşkın bakışları yürekleri burktu. Minik S.A. elini tuttuğutarafından çocuk şubesine götürüldü.

Akşam saatlerinde parka gelen C.A. burada çocuğunu Engelli Hizmet Merkezi yakınındaki bir vatandaşa ‘oğluma iyi bakın' diyerek bıraktı. Ardından oğlunu bıraktığı yerin yaklaşık 50 metre ilerisindeki falezlere yönelen genç adam, burada bir müddet bekledi. Bu sırada genç adamın intihar edeceğinden şüphelenen vatandaşlar, durumuve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelençevredealdığı sırada C.A. kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 35 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakan C.A.'nın düşme anı ise çevrede bulunan bir kadın tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüyü çeken kadının intihara teşebbüs eden gencin atlaması sırasındaki şaşkınlıkları ve akabinde 'yüzüyor yüzüyor' diye sevinmesi de görüntülere yansıdı.